F1 Imola GP pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu

18 May 2024 19:16 - Güncelleme : 18 May 2024 19:29

2023 yılında en çok para kazanan F1 pilotu Max Verstappen oldu

2023 yılında en çok para kazanan F1 pilotu Max Verstappen oldu

Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'de (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı İtalya'nın Imola şehrinde oynanıyor.

Emilia Romagna Grand Prix (GP)'in sıralama turları bugün yapıldı.

Yarışta "pole" pozisyonunu kazanan isim motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

F1 Imola sıralama yarışını 1:14.746 süre ile Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Verstappen'in hemen arkasından McLaren takımının pilotları 1:14.820 ile Oscar Piastri ve 1:14.837 ile L. Noriss geldi.

Sıralama yarışındaki bütün sonuçlar ise şöyle:

M. Verstappen - Redd Bull O. Piastri - McLaren L. Norris - McLaren C. Leclerc - Ferrari C. Sainz Jr. - Ferrari G. Russell - Mercedes Y. Tsunoda - RB L. Hamilton - Mercedes D. Ricciardo - RB N. Hülkenberg - Haas S. Perez - Red Bull E. Ocon - Alpine L. Stroll - Aston Martin A. Albon - Williams P. Gasly - Alpine V. Bottas - Kick Sauber C. Guanyu - Kick Sauber K. Magnussen - Haas F. Alonso - Aston Martin L. Sargeant - Williams