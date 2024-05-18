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F1 Imola GP pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 19:16 - Güncelleme : 18 May 2024 19:29
F1 Imola GP pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu

Motor sporlarını takip eden vatandaşlar tarafından F1 Imola GP Pole pozisyonu kimin oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca sıralama yarışını ikinci ve üçüncü sırada bitiren sporcular da araştırılıyor. Detaylar, haberimizdedir.

Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'de (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı İtalya'nın Imola şehrinde oynanıyor. 

Emilia Romagna Grand Prix (GP)'in sıralama turları bugün yapıldı.

F1 Imola GP pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu - 1. Resim

Yarışta "pole" pozisyonunu kazanan isim motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

F1 Imola sıralama yarışını 1:14.746 süre ile Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

F1 Imola GP pole pozisyonu Max Verstappen’in oldu - 2. Resim

Verstappen'in hemen arkasından McLaren takımının pilotları 1:14.820 ile Oscar Piastri ve 1:14.837 ile L. Noriss geldi. 

Sıralama yarışındaki bütün sonuçlar ise şöyle:

  1. M. Verstappen - Redd Bull
  2. O. Piastri - McLaren
  3. L. Norris - McLaren
  4. C. Leclerc - Ferrari
  5. C. Sainz Jr. - Ferrari
  6. G. Russell - Mercedes
  7. Y. Tsunoda - RB
  8. L. Hamilton - Mercedes
  9. D. Ricciardo - RB
  10. N. Hülkenberg - Haas
  11. S. Perez - Red Bull
  12. E. Ocon - Alpine 
  13. L. Stroll - Aston Martin
  14. A. Albon - Williams
  15. P. Gasly - Alpine
  16. V. Bottas - Kick Sauber
  17. C. Guanyu - Kick Sauber
  18. K. Magnussen - Haas
  19. F. Alonso - Aston Martin
  20. L. Sargeant - Williams

Kaynak: TGRT Haber
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