F1 İtalya Monza GP 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek

31 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:45

Sporseverler tarafından yakından takip edilen Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın yaz arasından sonra ikinci yarışına İtalya ev sahipliği yapıyor.

Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek olan F1 İtalya-Monza GP saat kaçta düzenleneceği açıklandı.

F1 İTALYA-MONZA GP SAAT KAÇTA?

F1 İtalya-Monza GP, 1 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da düzenlenecek.

Formula 1 tarihinin en uzun pistlerinden biri olan Monza'nın sıralama turları ise 31 Ağustos Cumartesi günü yine saat 16.00'da yapılacak.

F1 İTALYA MONZA GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya-Monza GP dahil olmak üzere F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama turları ve ana yarışları beIN SPORTS ekranlarından yayınlanıyor.

F1 PUAN tABLOSU'NDA KİM BİRİNCİ SIRADA?

Sezonun başında gösterdiği performans ile rakipleri ile olan arayı açan Redd Bull pilotu M. Verstappen 295 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Ancak son zamanlarda gösterdiği büyük başarılar sayesinde McLaren pilotu L. Norris 225 puan ile arayı kapatmaya devam ediyor.

Sürücülerin puan tablosu:

M. Verstappen - 265 L. Norris - 225 C. Leclerc - 192 O. Piastri - 179 C. Sainz Jr. - 172 L. Hamilton - 154 S. Perez - 139 G. Russel - 122 F. Alonso - 50 L. Stroll - 24 N. Hülkenberg - 22 Y. Tsunoda - 22 D. Ricciardo - 12 P. Gasly - 8 O. Bearman - 6 K. Magnussen - 5 E. Ocon - 5 A. Albon -4 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0

Takımların puan tablosu: