F1 Meksika GP'nin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:26

F1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı bu hafta Meksika'da düzenleniyor. Yarışların başlamasına saatler kala sporseverlerin gündeminde F1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği yer alıyor. Açıklanan bilgilere göre F1 Meksika GP ana yarışı bugün yapılacak.

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Dünyanın en popüler motor sporları arasında yer alan F1 2024 Dünya Şampiyonası bu hafta Meksika'da düzenlenecek yarış ile devam ediyor. Şampiyonanın 20. yarışı olacak olan Meksika GP, 4 bin 304 km uzunluğundaki Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde düzenlenecek. Motor sporlarını yakından takip edenler tarafından F1 Meksika GP'nin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. F1 MEKSİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? F1 Meksika GP'nin ana yarışı bugün (27 Ekim 2024 Pazar) Türkiye saati ile 23.00'da düzenlenecek. Yarışın sıralama turlarında ise 1:15.946 süreyle Ferrari pilotu Carlos Sainz​ pole pozisyonunun sahibi oldu. Sainz'ın hemen arkasından ise Red Bull pilotu Max Verstappen​ ile McLaren pilotu Lando Norris yer aldı. F1 MEKSİKA GP HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR? F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın antrenman, sıralama ve ana yarışı beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. F1 Meksika GP'nin de bütün yarışlarını spor severler beIN Sports ekranlarından izleyebilecek. F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU Sürücüler M. Verstappen - 354 L. Norris - 297 C. Leclerc - 275 O. Piastri - 247 C. Sainz Jr. - 215 L. Hamilton - 177 G. Russel - 167 S. Perez - 150 F. Alonso - 62 N. Hülkenberg - 29 L. Stroll - 24 Y. Tsunoda - 22 A. Albon - 12 D. Ricciardo - 12 K. Magnussen - 8 P. Gasly - 8 O. Bearman - 7 F. Colapinto - 5 E. Ocon - 5 L. Lawson - 2 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0 Takımlar McLaren - 544 Red Bull - 504 Ferrari - 496 Mercedes - 344 Aston Martin - 86 Haas - 38 RB - 36 Williams - 17 Alpine - 13 Kick Sauber - 0 Sıkça Sorulan Sorular Formula 1 İstanbul'a gelecek mi? F1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz belirsizliği koruyor. Açıklanan bilgilere göre 2026 yılında İstanbul'da düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor. İlgili Haberler Hot Wheels'ın F1 aracının ne zaman satışa çıkacağı açıklandı