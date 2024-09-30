Faaliyetleri durdurulan salça fabrikası Manisa'da bulunuyor

30 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:31

Manisa'nın Gölmarmara bölgesinde bulunan salça fabrikasından paylaşılan görüntüler gündeme gelirken faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Gündeme gelen fabrikanın ardından Manisa'da nerede, hangi marka salça fabrikası merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde cep telefonu ile kayıt edilen görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu. Domateslerin çürük olması ve çevresinde fare ölüsü bulunduğu anlar gündeme geldi.

Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesiyle beraber Manisa​ salça​ fabrikası nerede, hangi merak edildi.

MANİSA SALÇA FABRİKASI NEREDE, HANGİSİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı​ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa'da bulunan salça üretimi yapan fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Salça üreten yerdeki hijyenik olmayan görüntüler ses getirirken üretimin uygun olmadığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

“27 Eylül 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, uygun olmayan şartlarda salça üretimi yapan bir gıda işletmesine ilişkin paylaşılan video üzerine Bakanlığımız kontrol görevlilerince İlgili gıda işletmesinde yapılan kontrollerde işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığı tespit edilmiş ve faaliyetleri askıya alınmıştır.

Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir” ifadeleri yer aldı.