Faiz düşerse altın ne olur? Basit anlatımı ile faiz altın ilişkisi

23 Ocak 2025 00:08 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 00:09

Faiz oranlarının düşmesi genellikle altın fiyatlarında hareketliliğe yol açar. Faiz düşerse, mevduat ve tahvillerden sağlanan getiri düşer, bu da yatırımcıları altına yönlendirerek talebi artırır. Altının güvenli liman olarak görülmesi, özellikle enflasyon risklerinin arttığı dönemlerde önem kazanır. Türkiye'de faiz indirimi, dolar/TL kurunu etkileyerek gram altın fiyatlarında olağanüstü bir hareketliliğe neden olabilir. Ancak, altın fiyatları sadece faiz oranları ile değil, jeopolitik riskler ve merkez bankası politikaları gibi diğer faktörlerle de şekillenir.

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Faiz​ oranları ile altın​ fiyatları arasındaki ilişki, yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. İşte faiz-altın fiyatları ilişkisi…

FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi, altın fiyatlarının artmasına neden olabilir. Faizlerin düşmesi durumunda, mevduat ve tahvil gibi sabit getirili yatırım​ araçlarından elde edilecek kazanç azalır ve yatırımcılar daha yüksek getiri potansiyeli olan altına yönelir. Altına olan talebin artması, fiyatlarının yükselmesine yol açar.

Ek olarak, faiz oranlarının düşmesiyle ekonomide enflasyon​ beklentisi yükselir. Yatırımcılar enflasyona karşı koruma sağlamak için altını tercih eder. Altın, enflasyon karşısında değerini koruyabilen bir varlık olarak görülür, bu da fiyatının artma olasılığını artırır.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN ARTAR MI, ÇIKAR MI?

Faiz oranları​ düştüğünde altın fiyatlarının artma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Bu, yatırımcıların düşük faiz oranları nedeniyle alternatif yatırım araçlarından daha az kazanç elde edeceğini öngörmesiyle bağlantılıdır. Altına yönelim, fiyatını yükseltir.

Özellikle düşük faiz oranları dönemlerinde, yatırımcılar güvenli liman arayışına girer ve altın bu arayışta önemli bir yer tutar. Bu nedenle, faiz indirimleri genellikle altın fiyatlarında yükselişe neden olur.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi, altın fiyatlarının genellikle artmasına yol açar. Küresel altın fiyatları, faiz indirimleriyle yükseliş trendi gösterebilir çünkü yatırımcılar sabit getirili yatırımlardan uzaklaşarak altına yatırım yapmayı tercih eder.

Ancak, bu yükseliş sadece faiz oranlarına bağlı değildir. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve piyasa beklentileri gibi diğer faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Yine de, faiz oranlarının düşmesi genel eğilim olarak altın fiyatlarını yukarı çeker.

FAİZ DÜŞERSE GRAM ALTIN NE OLUR?

Türkiye'de faiz oranlarının düşmesi, dolar/TL kurunun yükselmesine neden olabilir. Bu durumda, gram altın fiyatı, hem uluslararası altın fiyatlarındaki artıştan hem de dolar kurundaki yükselişten etkilenerek daha belirgin bir şekilde artabilir.

Gram altın fiyatları, yerel para biriminin değer kaybetmesiyle doğrudan ilişkilidir. Faiz indirimleri yerel parayı değersizleştirebilir ve bu da gram altının TL cinsinden değerini artırır. Dolayısıyla, faiz düşüşü gram altın fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

FAİZ İNDİRİMİ ALTIN TALEBİNİ NASIL ETKİLER?

Faiz indirimi altına talebi artırır çünkü sabit getirili yatırımlar daha az cazip hale gelir.

GRAM ALTIN FİYATLARI FAİZ ORANLARINDAN NASIL ETKİLENİR?

Gram altın fiyatları, faiz indirimiyle birlikte dolar kurunun yükselmesinden de etkilenerek artar.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.