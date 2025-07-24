Faiz indirimi olursa altın yükselir mi, düşer mi? Faiz düşmesinin altına etkileri 2025

Beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Merkez Bankasının faiz oranını 250 baz puan indirerek %43,50'ye çekmesini bekliyorken vatandaşın aklına tek soru yerleşti: "Faiz düşerse altın ne olur?"

Tüm Türkiye'nin beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrasında piyasalarda oluşacak olan etkiler yakından takip ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ALTIN NE OLUR 2025?

Merkez bankalarının faiz oranlarında yaptığı değişimler finansal piyasaları da büyük oranda etkiliyor. Altın, faiz kararlarından fazla etkilenirken, faiz kararı sonrasında altın fiyatları ve yatırım araçları da etkileniyor.

Faizin düşmesi kredilerin düşmesine sebep olurken yatırım teşvikini ortaya çıkartır. Faiz indirimi sonrasın TL'de yaşanacak olan etki direkt olarak gram altın fiyatlarına yansıyor. Dolar kuru yükseldiğinde, küresel altın fiyatları sabit kalsa dahi gram altın değer kazanır. Faiz indirimi beklenti dahilinde olduğunda ve önceden fiyatlandıysa fiyatlarda büyük değişimler yaşanmaz.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR, YÜKSELİR Mİ?

AA Finans'ın bugün açıklayacağı faiz kararı hakkındaki beklenti anketine 21 ekonomist katıldı. Ekonomistlerden 11 tanesi 250, 4 tanesi 300, 6 tanesi 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin ederken ekonomistlerin temmuz PPK karar beklentilerinin medyanı faizin 250 baz puan indirilerek %43,50'ye çekilmesi yönünde. Faiz indirimi kararı sonrasında genel olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşanabiliyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN DÜŞER Mİ 2025?

TCMB tarafından faiz indirimi uygulanması altın fiyatlarını da etkiliyor. TL'nin değer kaybı kur artışına neden olurken bu da gram altın fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Dolar/TL kuru yükselirse, gram altın fiyatı da aynı oranda artar. Yatırımcılar bu durumda kazanç sağlamak için risksiz yatırım aracı olarak görülen altın yatırımına yönelir.