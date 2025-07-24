Faiz indirimi olursa dolar, euro, borsa ne olur? TCMB faiz kararının dövize etkisi 2025

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararı sonrası borsa ve doların nasıl etkileneceği araştırılmaya başlandı. Analistlerin beklentisine göre faiz indirimi kararı çıkacağı tahmin edilirken gözler TCMB faiz son dakika açıklamasında.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA DOLAR NE OLUR?

Faiz indirimi kararı sonrasında borsa, dolar, euro ve altın fiyatlarında değişkenlikler yaşanabilir. İndirim kararı sonrası TL'nin cazibesi azalırken yatırımcıların dövize yönelmesi görülüyor. Bu nedenle de indirim sonrası doların değer kazanması ve yükselmesi görülmekte.

Faizin düşmesi sonucu vatandaşlar elindeki TL'yi dövize çevirmek isteyebiliyor. Bu da dolar talebinin artarak kurda artış yaşanmasına neden olur.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA BORSA NE OLUR?

Faiz indirimi kararı olması halinde borçlanma ve harcama cazip hale gelebilir. Bu da talebin artmasına sebep olur. Faiz indirimi kararı genelde borsa açısından olumlu etki oluşturuyor. Kredi faizlerinin düşmesinden dolayı şirketler yatırımlarını artırabiliyor. Bu nedenle de borsada hareketlilik yaşanabiliyor. Fakat faiz indirimi analistler tarafından önceden öngörülmüş ise borsada büyük bir etki yaşanmıyor. Faiz düşürme kararı alınması durumunda borsa genelde pozitif olarak tepki veriyor fakat piyasa beklentilerine bağlı olarak normal bir etki de alabiliyor.

FAİZ DÜŞERSE EURO YÜKSELİR Mİ 2025?

Faiz indirimi kararı alınması zaman zaman döviz kurlarını da etkileyebiliyor. Genel olarak Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi sonucu dolar ve euro fiyatlarında yükseliş olurken, faizin düşeceği ve kaç puan olacağı önceden analistler tarafından tahmin edilmişte faiz indirimi sonrasında euro ve dolar fiyatlarında büyük değişim yaşanmaz. Bu nedenle faiz indirimi sonrası altın yükselişi beklenirken, dolar ve euro açısından 2 ihtimal bulunmakta.