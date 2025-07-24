Faiz kararı ne olur son dakika? TCMB faiz kararı beklentileri 2025

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamlamıştı. Tüm Türkiye'yi etkileyen TCMB faiz kararı için gözler Merkez Bankası açıklamasına çevrildi. Analistler ve ekonomistlerin faiz kararı beklentisi ise dikkatleri üzerine çekti.

FAİZ KARARI NE OLUR? SON DAKİKA TCMB AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %46'da tuttu.

Milyonların gözü Merkez Bankası tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Faiz kararı bugün 14.00'te açıklanırken bekleyiş sürüyor. Ekonomistlerin beklentileri ise her ay olduğu gibi yakından takip edildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlere göre TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekebilir.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI SON DAKİKA?

Beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 11 tanesi 250 baz puan, 4 tanesi 300, 6 tanesi 350 baz puan indirim yapılacağını öngörüyor. Bugün 14.00'te açıklanacak olan TCMB faiz kararı için bekleyiş devam ederken ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

PİYASALARDA BUGÜNÜN PROGRAMI

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB’nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları