Farense-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu

01 Kasım 2024 13:39 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:34

Portekiz Süper Lig'i 10. hafta maçları kapsamında Benfica, Farense deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoord'u da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoord'u da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Benfica​'da bu sezon 55 dakikada bir skor katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu​, maçlarda gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Portekiz Lig Kupası kapsamında oynanan Benfica-Santa Clara karşılaşmasında, Kerem Aktürkoğlu gol atmamasına rağmen oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Süper Lig'inin 10. haftası kapsamında oynanacak olan Farense-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta oynanacak olan Farense-Benfica karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon Benfica istatistikleri ise şöyle:

Liga Portugal | 4 Maç | 5 Gol | 2 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 3 Gol Portekiz Lig Kupası | 1 Maç

Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün bu sezonki istatistikleri ise şöyle:

Liga Portugal | 8 Maç | 2 Gol | 3 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 2 Gol Portekiz Lig Kupası | 1 Maç

FARENSE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Lig'i kapsamında oynanacak olan Farense-Benfica karşılaşması 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FARENSE-BENFİCA MUHTEMEL 11'LERİ

Farense: Velho, Poloni, Africo, Silva, Jorge, Pastor, Alex Bermejo, Neto, Falcao, Menino, Millan

Benfica: Turbin, Bah, Araujo, Otomendi, Carreras, Aursnes, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis