Farming Simulator 22, Epic Games Store'da 30 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak

23 May 2024 20:45 - Güncelleme : 23 May 2024 20:55

Epic Games'in ücretsiz oyunu Dragon Age: Inquistion Türkiye'de yasak olduğu için alınamıyor

Epic Games'in ücretsiz oyunu Dragon Age: Inquistion Türkiye'de yasak olduğu için alınamıyor

Epic Games Store'un haftalık ücretsiz oyun etkinliği bu hafta Farming Simulator 22 ile devam ediyor.

Türk oyuncuların büyük ilgi gösterdiği bu kampanyada, Farming Simulator 22, 30 Mayıs 2024 saat 18.00 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Farming Simulator 22, çiftliğinizi kurup yönetebileceğiniz, ekin ekip hasat edebileceğiniz, çiftliğinizi büyütüp yeni ekipmanlar edinebileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Oyunu ücretsiz olarak alabilmek için; Epic Games Store hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfadaki ücretsiz oyunlar sekmesine gidin.

Farming Simulator 22'yi seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin.