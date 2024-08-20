Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2019'da AK Parti adayı olarak seçildi

20 Ağustos 2024 14:46 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:51

Fatih Erbakan yeni projesini duyurdu! Tüm belediyelerde olacak

Fatih Erbakan yeni projesini duyurdu! Tüm belediyelerde olacak

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'ın hayatı ve biyografisi

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'ın hayatı ve biyografisi

İstanbul'un ilçelerinden biri olan Fatih'te birçok vatandaş yaşarken Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden araştırılıyor.

İlçe, 1928'den 2008'e kadar Eminönü'yle beraber tarihî yarımadadaki 2 ilçeden bir tanesi olurken günümüzde turizm açısında da ilgi görüyor.

FATİH BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Belediye'nin başkanlığını yapan Mehmet Ergün Turan, 31 Mart 2019 seçiminde AK Parti'den aday olarak seçilmişti.

Turan, 31 Mart 2024 seçiminde yeniden başkan olarak seçildi ve görevine devam ediyor.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Başkanlığı AK Parti'den Mehmet Ergün Turan yapıyor.

MEHMET ERGÜN TURAN TRABZON'UN NERESİNDEN, NERELİ?

Turan, 1967 yılında İstanbul'da doğarken aslen Trabzonludur.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezun olmasının ardından dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetler yaptı.

Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yapan isim, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği, 2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevlerini yerine getirdi.

2014'te T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atanırken 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'den aday olarak seçildi.