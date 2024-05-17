Fatih Terim, 2024-2025 planları uymadığı için Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 16:39 - Güncelleme : 17 May 2024 16:52
Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Panathinaikos'tan ayrıldığını duyurdu. Peki, ayrılığın arkasındaki neden ne? Terim'in ayrılığı sonrası Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine kim gelecek? İşte detaylar...
Panathinaikos'ta geçtiğimiz Aralık ayından bu yana teknik direktörlük görevini yürüten Fatih Terim, 2024-2025 sezonu planlarının uyuşmaması nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Terim, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Terim açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık."
"Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerine yer verdi.
Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Christos Kontis'in getirildiğini açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber