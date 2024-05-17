Fatih Terim Panathinaikos'ta bu sezon 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı

17 May 2024 09:48 - Güncelleme : 17 May 2024 10:08

Fatih Terim duyurdu: Panathinaikos ile yollar ayrıldı... Yerine geçecek isim bile belli

Fatih Terim duyurdu: Panathinaikos ile yollar ayrıldı... Yerine geçecek isim bile belli

Yunanistan Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos takımının 2023-2024 sezonundaki teknik direktörlüğü görevine Fatih Terim getirilmişti.

Vatandaşlar tarafından Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılıp ayrılmadığı ve performansı merak ediliyor.

Fatih Terim, matematiksel olarak bu sezon şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos'tan ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden açıkladı.

Açıklamasında takımın başkanı Alafouzos ile görüştüklerini ve planlarının uyuşmadığını fark ettiklerini belirtti.

Fatih Terim Panathinaikos ile bu sezon 26 resmi maça çıktı.

Bu maçların 14'ünde galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Takımın kalan iki önemli maçı Yunanistan Kupası finali ve Olympiakos derbisinde ise geçici olarak teknik direktörlük görevine Christos Kontis'in getirileceği iddia ediliyor.