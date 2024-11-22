Fatih Terim'in Adana Demirspor'u alacağı iddia ediliyor

22 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:17

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Adana Demirspor'u alacağına dair çıkan iddialar futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Sarı kırmızılı ekipte başarı elde eden Terim, futbol camiasında büyük ses getirdi.

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Trendyol Süper Lig'de adından söz ettiren Fatih Terim​, uzun bir süre Galatasaray​'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Son zamanlarda çıkan Adana Demirspor​'u alacak iddialarında ise gelişmeler yakından takip ediliyor.

Terim, bir dönem Panathinaikos takımını yönetti.

FATİH TERİM ADANA DEMİRSPOR'U MU ALIYOR?

Bir süre Galatasaray ve ardından Panathinaikos'u çalıştıran Terim'in Adana Demirspor'u satın alacağı iddia edildi. Şu an için resmi bir açıklama bulunmazken gözler Terim'e çevrildi.

Gazeteci Onnik Azinyan'ın haberine göre Terim, 1969 ve 1974 aralığında formasını giydiği Adana Demirspor'u satın alacak.

Azinyan'ın "Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Duyum. İhtimal. Şu an Adana Demirspor'a bir hava, bir akış var diyorlar. Adana Demirspor onun takımı" sözleri ise dikkatleri çekti.

FATİH TERİM KİMDİR?

4 Eylül 1953 tarihinde dünyaya gelen Terim, Türk teknik direktör ve libero mevkinde oynamış eski millî futbolcudur.

Futbol oynadığı dönemlerde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da forma giyen isim Galatasaray'da teknik direktörlüğü döneminde adından söz ettirdi.

1974-1975 ve 1978-1979 sezonlarında Başbakanlık Kupası'nı, 1975-1976, 1981-1982 ve 1984-1985 sezonlarında Türkiye Kupası'nı, 1982-1983 sezonunda ise Süper Kupayı kazanan isim, 1985 senesinde Galatasaray'da futbolu bıraktı.