Vincenzo Montella ile yollar ayrılıyor mu? Milli takımın başına geçecek isim tartışılmaya başlandı

20 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:04

A Milli Futbol Takımının İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, oynattığı futbol sisteminden dolayı sürekli eleştiriliyordu. Son olarak UEFA Uluslar Liginde Karadağ gibi hiçbir varlık gösteremeyen takıma 3-1 yenilen Türkiye A Milli Futbol takımında teknik direktör değişikliğine gidileceği konuşuluyor. İşte Türk Milli takımının başına geçecek muhtemel isimler...

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella​, Stefan Kuntz​'dan boşalan Milli takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Geçtiğimiz sene takımın başına gelen Vincenzo Montella, Türkiye Milli takımı​ ile çıktığı 19 maçta 9 galibiyet 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip takımın kalesine 28 gol atan A Milli Futbol takımı, kalesinde de 26 gol gördü.

Alınan neticeler sonunda Milli takımda teknik adam değişikliğine gidilebileceği konuşulmaya başlandı. İtalyan teknik direktörün yerine ismi geçenler arasında; Fatih Terim​, Sergen Yalçın​, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman bulunuyor.

MONTELLA HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ!

Oynadığı sistemden dolayı futbol yorumcuları tarafından sürekli eleştirilen İtalyan teknik adam, tüm eleştirilere rağmen oyunundan vazgeçmedi. Forvetsiz bir hücum hattı sistemi geliştirmeye çalışan Montella, bu süreçte kanat ve orta saha oyuncularından gol atmalarını hedefledi. Kadro dizilişi ve isimler üzerinden eleştirilen Montella, neredeyse çıktığı her maçta aynı kadroyu ve aynı sistemi kullandı.

Futbol yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından bu sistem oldukça eleştirildi. Zira Türk Milli takımının forvetsiz bir şekilde gol bulma hedefi çok da gerçekçi olmadı.

MİLLİ TAKIMA TÜRK HOCA!

Son olarak UEFA Uluslar Liginin grup aşamalarındaki son maçında Karadağ takımına 3-1 yenilen Milli takımda ipler kopma noktasına geldi. Uluslar Liginde hiçbir varlık gösteremeyen Karadağ, ülkemizi 3-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu maçtan sonra sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlarda Milli takımın başında Türk bir teknik adam olması gerektiği ifade edildi.

Katıldıkları yayında konuşan futbol yorumcularının ortak söylemi ise; İtalyan teknik adamın zorladığı sistemin ülkemize uymadığı ve görevinden istifa etmesi yönünde oldu.

TAKIMIN BAŞINA HANGİ İSİM GEÇECEK?

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımdan ayrılacağı iddialarına karşılık, Milli takımın başına Türk bir teknik adamın geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Adaylar arasında ise Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman bulunuyor.

Türk Milli takımının teknik direktör değişikliği için son karar TFF'de. Önümüzdeki günlerde Milli takımın başına geçecek ismin netleşeceği konuşuluyor.