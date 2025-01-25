Fatma Girik’in çocuğu var mı gündeme geldi

25 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:24

Ekranların başarılı isimlerinden biri olan Fatma Girik, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı ünlü oyuncunun özel hayatı ve çocukları ise yeniden gündem oldu.

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12 Aralık 1943 yılında İstanbul​'da doğan 24 Ocak 2022 yılında hayatını kaybeden isim birçok projede yer aldı. Başarıları ile adından söz ettiren ismin çocuğu olup olmadığı da merak konusu oldu.

FATMA GİRİK ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ TANE?

Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca ilişki yaşayan isim 13-14 yaşlarındayken tanışmıştı.

Memduh Ün, 1940 yılından beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. Girik'in 12 yaşındayken evlat edindiği Ahu Karabacak isimli kızı vardır.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1943 tarihinde Hayri Girik ve Münevver Ukav'ın 3 çocuğundan biri olan Girik, Sultanahmet'te doğdu. 1957 senesinde senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke ile ilk baş rol deneyimini yaşadı. 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'de yer alan isim 180'den fazla filmde yer aldı.