Kanser olduğu öne sürülen Ediz Hun'dan açıklama geldi

29 Temmuz 2024 00:30 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 00:36

Sanatçı Ediz Hun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kanser haberlerini yalanladı ve rutin check up taramasından geçtiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi önemli isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ediz Hun kariyerinde önemli işlere imza atarak Yeşilçam'a veda etmişti.

Sanatçı Onur Akay sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak Yeşilçam yıldızının kanser olduğunu öne sürmüştü:

Maalesef Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım. Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde tedavi gören değerli sinema sanatçımıza acil şifalar dilerim.

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hun , Türk oyuncu ve eski milletvekilidir.

Ediz Hun, Avusturya Lisesini bitirmesinin ardından bir süre Almanya'da üniversite eğitimi aldı. 1963 senesinde Ses dergisinin açtığı yarışmaya başvurdu ve Genç Kızlar isimli film ile sinema dünyasına adımını attı. Birçok filmde oynayan Ediz Hun, 1970'li yılların ortalarından itibaren Yeşilçam'da başlayan erotik filmler furyasında yer almak istemediği için sinemayı bıraktı. Daha sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezuniyetini aldı.