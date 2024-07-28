Berfu Yenenler'i çıldırtan olay: Mekan sahibi çocuklarını tersledi

28 Temmuz 2024 21:57 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:21

Ailesiyle tatil yapan Berfu Yenenler, Alaçatı sokaklarında bir işletme sahibinin kendilerine yönelik saygısız tavırlarından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Eser Yenenler ile olan evliliğinden Kuzey ve Mete isimli iki çocuğu olan Berfu Yenenler'in anlatımına göre çocukları gördükleri bir mekanın kapısından ellerinde dondurma varken bakınca mekan sahibi tarafından içeri giremeyecekleri uyarısıyla karşılaştı. Başka bir beyefendinin de araya girerek suratına bile bakmadan "Çocuklar buraya giremez dondurma da yiyemez, dondurma yerken içeri de giremez" şeklinde uyarılarla berbat bir üslup kullandığını öne süren Yenenler, işletmeyi kadına ve çocuğa saygısızlık yapmakla eleştirdi.

"HAYATIMDA BÖYLE SAÇMA BİR OLAY GÖRMEDİM"

Çocuklarını zaten bara sokmaya çalışmadığını söyleyen Yenenler "Hayatımda böyle saçma bir olay görmedim. 3 ve 4 yaşında çocuğun içerisi bomboşken kapıdan iki dakika bakmasını kaldıramayıp, annesine çocukların yanında laf söyleme cesaretine ulaşacak hangi sevgisizlikle mekan işletebilirsiniz anlamadım." paylaşımı yaptı.