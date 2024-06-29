Berfu Yenenler'den Eser Yenenler itirafı! Dört kere linç edilip ağladı!

29 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:10

Beş yıllık evliliklerini doludizgin sürdüren ve sosyal medyada attıkları her adımla isimlerinden söz ettiren medyatik çift Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'den dikkat çeken bir itiraf geldi.

Muhabironline kameralarına konuşan Berfu ve Eser Yenenler "Evli olmasaydınız birbirinizi programlarınıza davet eder miydiniz?" sorusuna Berfu Yenenler "Ben evli olsam olmasam her türlü davet ederdim Eser mükemmel bir konuk" şeklinde cevap verdi.

Eser Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı Linç programına "Ben davet ediyorum ama gelmiyor." şeklinde cevap verince Berfu Yenenler verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

"DÖRT KERE LİNÇ ETTİ YAYINLATMADIM"

Berfu Yenenler "Dört kere linç etti hiçbirini yayınlatmadım." diyerek daha önce Eser Yenenler'in programına konuk olduğunu itiraf etti. Hatta ünlü isim katıldığı programlardan bir tanesinin sonunda ağladığını söyledi.