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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 23:00

FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak

FB Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşamasında heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli kulübü temsilcimiz Fenerbahçe ve Liverpool, kritik mücadelede karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan üç haftada aldığı sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi Liverpool ise lig aşamasında elde ettiği üç galibiyetle yoluna kayıpsız devam ediyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın Avrupa kupalarındaki performansları, maçın hakemi, yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i merak konusu oldu. Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? FB Liverpool maçı kanal bilgileri açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 23:00

, 2026/27 sezonunun dördüncü haftasında İngiltere temsilcisi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta Roma ve Slavia Prag ile berabere kalırken Aston Villa deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrıldı. İki puanla yoluna devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına geçici olarak Liverpool'un eski futbolcularından getirildi. İngiliz ekibi ise Atletico Madrid, LASK ve Villarreal karşısında aldığı galibiyetlerle dokuz puana ulaştı. FB Liverpool maçı ne zaman? Detaylar…

HABERİN ÖZETİ

FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması dördüncü haftasında Liverpool'u sahasında ağırlayacak.
FB Liverpool maçı ne zaman! Maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geçici olarak eski Liverpoollu futbolcu Dirk Kuyt getirildi.
Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk üç maçında Roma ve Slavia Prag ile berabere kalırken Aston Villa'ya farklı mağlup oldu ve 2 puanı bulunuyor.
Liverpool, lig aşamasındaki ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe ve Liverpool, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

FENERBAHÇE SAHASINDA LİVERPOOL'U AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşamasında dördüncü hafta karşılaşmaları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu haftada İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u 'da konuk edecek. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, iki takım açısından da lig aşamasındaki puan mücadelesi bakımından önem taşıyor.

Fenerbahçe, lig aşamasının ilk üç haftasında istediği sonuçları alamadı. İlk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada ise Kadıköy'de Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Böylece üç karşılaşmanın ardından iki puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında puan kaybı yaşamadan sahadan ayrılmak için mücadele edecek.

FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak

Sarı-lacivertli ekipte son dönemde yaşanan teknik direktör değişikliği de karşılaşma öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray ve Göztepe karşısında üst üste alınan 2-1'lik mağlubiyetlerin ardından İsmail Kartal görevinden ayrıldı. Fenerbahçe'nin başına geçici teknik sorumlu olarak Liverpool efsanelerinden Dirk Kuyt getirildi. Kuyt, ilk maçındaki mağlubiyetin ardından Liverpool karşılaşmasında takımını sahaya çıkaracak.

İngiliz temsilcisi Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftayı üç galibiyetle tamamladı. Atletico Madrid, LASK ve Villarreal karşısında kazanan kırmızılar, dokuz puanla yoluna devam ediyor. Hafta sonunda Arsenal karşısında 1-0 mağlup olan Liverpool, sezon genelindeki ikinci yenilgisini aldı. İngiliz ekibi, bu karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında yeniden galibiyet elde etmek için İstanbul'da sahaya çıkacak.

 

FB LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması dördüncü hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak

Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. İlk üç haftada iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, mevcut iki puanına yenilerini eklemek istiyor. Liverpool ise üç maçta topladığı dokuz puanla İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE LİVERPOOL HİÇ KARŞILAŞTI MI?

Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupaları organizasyonlarında bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. 4 Kasım 2026 tarihinde Kadıköy'de oynanacak mücadele, iki kulübün Avrupa kupalarındaki ilk buluşması olacak.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son beş karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler bu süreçte bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Liverpool ise Avrupa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonlarında Türk takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi. İngiliz ekibinin bu maçlardaki bilançosu bir beraberlik ve beş mağlubiyetten oluşuyor.

FB LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması dördüncü hafta karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden TRT 1 aracılığıyla takip edebilecek. Karşılaşmanın dijital yayın adresi ise tabii platformu olacak.

FB Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe 4. maçına çıkacak

Muhtemel 11 belli olmaya başladı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt'un Liverpool karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel ilk 11 de belli olmaya başladı. Kalede Ederson'un görev alması beklenirken savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Levent Mercan'ın forma giymesi öngörülüyor. Stoper ikilisini ise Milan Skriniar ve Archie Brown'un oluşturması bekleniyor.

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin görev yapması planlanıyor. Hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda Oğuz Aydın'ın forma giymesi beklenirken ileri uçta Vedat Muriç'in görev alacağı tahmin ediliyor. Dirk Kuyt'un Liverpool karşısında Ederson, Semedo, Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın ve Vedat Muriç'ten oluşan kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Liverpool
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dirk Kuyt
#Clement Turpin
#Aktüel
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