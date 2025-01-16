FC 25 TOTY ne zaman gelecek? İlk olarak hücum oyuncuları eklenecek

16 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:04

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan EA Sports FC 25'te oyuncuların büyük heyecanla beklediği yılın takımı oylaması geçtiğimiz günlerde sona erdi. Oylamanın sona ermesinin ardından FC 25 TOTY ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bu hafta cuma günü yılın takımı oyuncularının oyuna eklenmesi bekleniyor. Ayrıca gelecek olan oyuncular da sızdırıldı

EA Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler futbol oyunu olarak bilinen eski adıyla FC 25'te (eski adıyla FIFA 2025) yılın takımı oylaması geçtiğimiz haftalarda başladı.

10 gün süren oylamanın sona ermesinin ardından oyuncular yılın takımına seçilen oyuncuların kartlarının ne zaman geleceğini merak ediyor.

FC 25 TOTY NE ZAMAN GELECEK?

FC 25 Team of The Year (TOTY) oyuncularının ne zaman ekleneceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ortaya çıkan bilgilere göre 17 Ocak 2025 Cuma günü kartlar oyuna eklenecek.

İlk aşamada santrafor oyuncularının oyuna geleceği iddia edildi. Bu kartların iki gün boyunca kalacağı tahmin ediliyor.

Orta saha oyuncularının 19 Ocak Pazar, defans ve kalecinin ise 21 Ocak Salı günü oyuna eklenmesi bekleniyor.

Bu sıralama sona erdikten sonra ise bütün takımın toplu bir şekilde oyuna tekrardan ekleneceği iddia ediliyor.

FC 25 TOTY HANGİ OYUNCULAR VAR?

EA tarafından 2025 TOTY oylamasında henüz hangi oyuncuların seçildiği açıklanmadı.

Ancak ortaya çıkan iddialara göre seçilen oyuncular şöyle: