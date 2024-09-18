FED eylül ayı faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak

18 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:23

ABD Merkez Bankası'nın (FED) tüm piyasaları etkileyecek olan faiz kararını açıklamasına saatler kaldı. Faiz indirimi yapılması beklenen toplantının ardından dolar, altın, borsa ve kripto paralarda değişiklikler yaşanması bekleniyor. Toplantının yaklaşmasıyla birlikte FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündeme geldi.

FED​'in bu hafta yapacağı toplantıda 4 yılın ardından ilk defa faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

En son 2020 yılında Kovic-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle mart ayında iki kez acil faiz indirim kararı alınmıştı.

3 Mart ve 16 Mart 2020 tarihinde yapılan faiz indirimleriyle birlikte politika faizi yüzde 0-0,25 aralığına çekilmişti.

Vatandaşlar tarafından uzun bir aranın ardından faiz indirimi​ yapılması beklenen FED eylül ayı​ faiz toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK EYLÜL 2024?

FED tarafından yayımlanan toplantı takvimine göre eylül ayı faiz kararı bugün (18 Eylül 2024) saat 21.00'da açıklanacak.

Toplantının ardından FED'in 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 50 veya 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Faiz indirimin ardından altın, dolar, borsa ve kripto paralarda değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Analistlere göre FED'in aynı şekilde Kasım ayında da bir faiz indirimi yapması ve yıl sonuna kadar politika faizinde 100 puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor.