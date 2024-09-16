FED faiz kararı beklentisi düşüş olurken 18 Eylül günü belli olacak

16 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:19

ABD Merkez Bankasının eylül ayı faiz kararı tüm piyasaları etkileyecek. Dolar, altın, borsa ve kripto paralarda düşüş veya artış yaşanmasına sebep olması beklenen FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak belli oldu.

FED​, faiz kararını açıklayacak. Piyasalara etki etmesi beklenen karar kısa süre içerisinde açıklanacak ve analistlerin beklentileri konuşuluyor.

Faiz indirimlerine 50 baz puanlık indirim yapılması beklenirken analistlerin faiz kararı​ tahmini de merak ediliyor.

FED FAİZ KARARI EYLÜL​ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası​ FED'in eylül ayı faiz kararı beklenirken 25 baz puanlık indirim gelmesi bekleniyor.

Karar beklenirken piyasalarda dalgalanma sürüyorken 16 Eylül güncel dolar kuru alış 33,92 TL, satış 33,99 TL oldu.

Karar, 18 Eylül Çarşamba günü 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ 2024?

18 Eylül günü açıklanacak olan kararda düşüş olması bekleniyor. Yüzde 5,25-5,50 aralığında olan karar henüz açıklanmazken piyasalarda da değişiklik devam ediyor.

Bankanın 50 baz puanlık indirim yapması tahmin edilirken 25 baz puan ihtimali de devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell​'ın yaptığı konuşmaya göre beklentiler de yorumlandı.

Beklentilere göre 25 veya 50 baz puanlık indirim olacağı tahmin ediliyor.