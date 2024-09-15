İslam Memiş FED faiz kararından sonra dolar ve altında yapılacakları adım adım anlattı! "Fiyatlarda pohpohlama yapıyorlar"

15 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:20

Karmaşık ve çok sert hareketlerin olduğu bir para piyasası geçtiğimiz hafta geride kaldı. Direnç ve destek seviyeleri, her şey bir anda bozulunca yeni trend belirlendi. Finans analisti İslam Memiş, bu hafta FED faiz kararına dikkat çekti. Toplantının ardından "Ben ve yol arkadaşlarım ne yapacağız onu anlatayım" diyerek dolar ve altında yapılacakları adım adım sıraladı. Borsa İstanbul tarafında ise küçük yatırımcıyı uyardı. "Bundan sonraki süreçte borsada yatırımcılar ve destek alanlar kazanacak" dedi.

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Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasına sayılı günler kala finans analisti İslam Memiş​, resmen tüyo verdi, dolar​ ve altının nasıl etkileneceğini açıkladı. İslam Memiş​, altın​ yatırımcılarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Altın​ fiyatının yüzde 2.02 ile en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, gram altın​ için yıl sonu tahminini de paylaştı. İşte FED​ faiz kararından sonra altın​ ve dolar​ yatırımcısının yapması gereken trend hareketi.

İSLAM MEMİŞ​ YATIRIMCIYI UYARDI

Geride bıraktığımız haftada para piyasaları karmaşık ve çok sert hareketlere sahne oldu. Önümüzdeki hafta ise FED​ faiz kararı belirleyici olacak. "Geçtiğimiz hafta 3 ekonomik veri iyi geldi" diyen İslam Memiş​, Avrupa Merkez Bankası'nın başlatmış olduğu faiz indirim sürecine

diğer Merkez bankalarının da dahil olacağını ifade etti.

İslam Memiş​'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

FAİZ KARARI PİYASALARI YÖNLENDİRECEK

"Piyasalar o kadar çok pohpohlama bir fiyat içerisine girdi ki. FED​ üyelerinden birisi dedi ki 25 baz puanlık faiz indirimi​ yetmez 50 baz puan faiz indirebilir. Oradan piyasa bir gaz aldı yine EFT'lerden çıkış oldu, fiziki tarafa kayış oldu. Merkez bankalar taleplerini artırdı.

Faiz indirimi​ noktasında pohpohlama yapmaya devam ediyorlar ve haliyle de o coşku yukarı doğru hareketlerine devam ediyor.

FED​ ŞARJÖRÜNDEKİ BÜTÜN MERMİYİ KULLANMAYACAK

Peki ben ve yol arkadaşlarım ne yapacağız onu anlatayım;

Kesinlikle elinde altın​ bulunduranlara aylarca şu uyarıları yaptım. Gram altın​ için de ons altını işaret etmiştik. Şöyle bir trend belirledik. Amerika Merkez Bankası FED​'in faiz toplantısını bekleyeceğiz. 18 Eylül akşamında FED​ 25 baz puanlık faiz indirimi​ yapacak. Bu

cepte. 50 baz puan yapabilir mi bu şüpheli. 50 baz puan da faiz indirimi​ yapabilir ama ben bu kadar maceraya gireceğini tahmin etmiyorum.

FED​ PİYASAYI BİRAZ DAHA OYALAYACAK

FED​ şarjöründeki bütün mermiyi tek toplantıda kullanmayacağını tahmin ediyorum ve dolayısıyla da FED​'in 25 baz puanlık faiz indirimi​ cepte. 21.30'da da FED​ başkanı Powell'ın basın toplantısı var. Basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. İşte bu FED​ Başkanının açıklamalarından sonra, saat 21.30'da sonra, satışları görmeye başlayacağız.

Kar satışlarını göreceğiz ve bekleyeceğiz. Çünkü beklentileri piyasalar önceden satın aldığı için beklenti karşılandıktan sonra kar satışlarına piyasa başlayacak.

2515 dolar​ seviyesine kadar bir izlenim yapacağız 2515 doların seviyesinden aşağısına sarkarsa 2505 dolar​ seviyesine kadar bir trend belirledik. O yüzden 2.500 dolar​ seviyesinin altındaki trendi kısa vade için iptal ettik.

Biz çarşamba gününe kadar bu yükselişlerin devam edeceğini 2616 dolar​ seviyesine kadar yolunun açık olduğunu

FED​ toplantısından sonra kar satışlarıyla bir hamle yapacağımızı özellikle belirtmek isterim.

ALTINDA HAMLEYİ FED​'E GÖRE YAPACAĞIZ

Ons altın​ tarafında veya altın​ fiyatları tarafında aldığımız mesaj şu;

Altın​, önümüzdeki hafta çarşamba günü FED​'e kadar 2596 - 2606 - 2616 dolar​ seviyesine kadar bu yükselişleri sürdürürüm mesajı verdi Bu yıl sonu ile alakalı beklentimiz 2.600 dolar​ seviyesinde. 2.600 dolar​ 3.000 dolar​ aralığında da jeopolitik gerilimleri fiyatlayacak. Son 10 günde 100 dolarlık artışlar aslında bizim için sürpriz oldu. Onu özellikle belirtmek isterim. Bu direnç seviyeleri yükselince bizim de piyasayla inatlaşma gibi bir durumumuz söz konusu değil.

Piyasayla inatlaşmak yerine alın terimizle birikimlerimize sahip çıkacağız. Geçen hafta beklediğimiz 2470 2420 dolar​ seviyesindeki beklentimizi artık revize ediyoruz. Neden çünkü altın​ veya ons bize şöyle bir mesaj verdi; Ben artık Merkez bankalarının fiyatlamaları öyle bir alıyorum ki artık taban olarak 2.000 dolar​ seviyesinin altına sarkmama mesajı verdi. 2606 - 2616 yukarıda durmaya devam edecek ama biz kesinlikle piyasalarla inatlaşmayacağız.

GRAM ALTIN​ 3500 TL OLACAK

Gram altına baktığımız zaman 2788 lira seviyesinden başlatmış olduğu yükseliş trendine 2850 seviyesine kadar devam ettirdi. FED​ toplantısından sonra ons altın​ tarafındaki harekete göre gram altında a bir hareketlenme göreceğiz. Yıl sonuyla alakalı 3000 - 3500 lira seviyesi ile alakalı beklentim geçerliğini korumakta. Elinde altın​ bulunduran arkadaşlarımızın bulundurmaya devam etmesi gerekiyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK

Dolar​ kuru 33 lira 90 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Dolar​ endeksi uluslararası piyasalarda biraz daha zayıf seyretti. Bu hafta dolar​ 3385 - 3390 lira aralığında dalgalandı. Burada en ucuz dolar​ kaldı. Dolar​ TL kurunda takip edeceğimiz seviye 3380 - 3420. Sürekli dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da düşüşlerin kalıcı olmayacağı ile alakalı uyarılarım var. Bir gerileme tekrar oldu. Bunu alım fırsatı olarak değerlendirelim, kenara koymaya devam edelim.

Euro dolar​ paritesi de geçerliliğini korumakta. Ancak önümüzdeki hafta perşembe gününden itibaren yeni bir trend belirleyecek euro dolar​ paritesi. Piyasadaki hareketliliğe göre gardımızı alacağız. Dolar​ almıştık dolar​ biriktirmeye devam ediyoruz. Pozisyonumuz korumaya devam ediyoruz.