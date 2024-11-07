FED faiz kararında geri sayım başladı! Açıklanacağı saat belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:36
ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı kasım faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Ekonomistlerin kasım ayı faiz kararı beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.
2024 FED faiz kararının ne olacağı dolar, altın, borsa ve kripto yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Son faiz kararında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren FED, faizi 50 baz puan düşürerek 4,75-5,00 aralığına çekmişti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısının takvimine dair araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak.
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED faiz toplantısının yapılmasının ardından kasım ayı faiz kararı akşam saat 21.00'de açıklanacak.
Kaynak: TGRT Haber