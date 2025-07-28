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 | TGRT Haber

FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

FED faizi indirirse altın fiyatlarında yaşanabilecek hareketlilik altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) 30 Temmuz 2025’te açıklayacağı faiz kararı, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak. Piyasalar, FED’in faizleri %4,25-4,50 aralığında sabit tutmasını beklerken, bazı yetkililerin faiz indirimi sinyalleri vermesi eylül ayı için beklentileri güçlendiriyor. İşte FED faiz kararının altına etkisi…

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FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:58

Küresel piyasalar, 30 Temmuz 2025’te açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. fiyatları, faiz politikalarının dolaylı etkileriyle şekillenirken, yatırımcılar kararın piyasalara yansımalarını bekliyor.

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

FED’in faiz indirimine gitmesi durumunda, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Faiz indirimi, ABD dolarının değerini düşürerek altın fiyatlarını artırabilir, çünkü altın uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandırılır ve doların zayıflaması altını daha cazip hale getirir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

Ayrıca, faiz indirimleri enflasyon beklentilerini artırabilir, bu da altının enflasyona karşı koruma aracı olarak talebini güçlendirebilir. Ancak, indirimin ekonomik bir krizin önlenmesi için yapılması durumunda, piyasalarda güven eksikliği oluşabilir ve bu, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabilir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

FED’in faiz indirimi, genellikle altın fiyatlarında artışa yol açar çünkü düşük faiz oranları, tahvil gibi sabit getirili varlıkların cazibesini azaltarak yatırımcıları altına yönlendirir. Fırsat maliyetinin düşmesi, altını daha çekici hale getirirken, doların değer kaybı da altın fiyatlarını destekler.

FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI

FED’in 30 Temmuz 2025’te faizleri sabit tutması beklenirken, karar sonrası altın fiyatlarında volatilite yaşanabilir. Powell’ın açıklamaları, indirimin büyüklüğü ve gelecekteki politikaya dair sinyaller, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik olacak. Eğer FED, eylül veya aralık toplantılarında faiz indirimine işaret ederse, altın fiyatlarında orta vadeli bir yükseliş trendi görülebilir.

FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

FED NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

FED’in temmuz ayı faiz toplantısı 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 ile 22.00 arasında açıklanacak. Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, piyasaların gelecek dönem beklentilerini şekillendirecek.

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