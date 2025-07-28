FED faizi indirirse altın ne olur? Altın yatırımcıları dikkat

Küresel piyasalar, 30 Temmuz 2025’te açıklanacak FED faiz kararına odaklanmış durumda. Altın fiyatları, faiz politikalarının dolaylı etkileriyle şekillenirken, yatırımcılar kararın piyasalara yansımalarını bekliyor.

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

FED’in faiz indirimine gitmesi durumunda, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Faiz indirimi, ABD dolarının değerini düşürerek altın fiyatlarını artırabilir, çünkü altın uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandırılır ve doların zayıflaması altını daha cazip hale getirir.

Ayrıca, faiz indirimleri enflasyon beklentilerini artırabilir, bu da altının enflasyona karşı koruma aracı olarak talebini güçlendirebilir. Ancak, indirimin ekonomik bir krizin önlenmesi için yapılması durumunda, piyasalarda güven eksikliği oluşabilir ve bu, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabilir.

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

FED’in faiz indirimi, genellikle altın fiyatlarında artışa yol açar çünkü düşük faiz oranları, tahvil gibi sabit getirili varlıkların cazibesini azaltarak yatırımcıları altına yönlendirir. Fırsat maliyetinin düşmesi, altını daha çekici hale getirirken, doların değer kaybı da altın fiyatlarını destekler.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI

FED’in 30 Temmuz 2025’te faizleri sabit tutması beklenirken, karar sonrası altın fiyatlarında volatilite yaşanabilir. Powell’ın açıklamaları, indirimin büyüklüğü ve gelecekteki politikaya dair sinyaller, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik olacak. Eğer FED, eylül veya aralık toplantılarında faiz indirimine işaret ederse, altın fiyatlarında orta vadeli bir yükseliş trendi görülebilir.

FED NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

FED’in temmuz ayı faiz toplantısı 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 ile 22.00 arasında açıklanacak. Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, piyasaların gelecek dönem beklentilerini şekillendirecek.