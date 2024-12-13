FED faizi ne zaman açıklanacak? Faiz kararı altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek

13 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:27

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin odak noktası haline geldi. Aralık ayında açıklanacak karar altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

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Aralık ayıFED​ faiz kararı, altın, dolar​, borsa​ ve kripto​ para piyasasında yatırımı olan binlerce kişi tarafından bekleniyor. ABD'de yıllık enflasyon verilerinin kasım ayında 2,7 olarak açıklanmasının ardından piyasalar FED faiz kararına göre şekillenecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in yılın son faiz kararı toplantısı 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Karar, 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00 itibarıyla açıklanacak. Bu karar, piyasaların yıl sonu hareketleri açısından kritik öneme sahip.

FED FAİZ KARARI ALTINI NE YÖNDE ETKİLER?

FED faiz kararı, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiler. Bu etki genellikle faiz oranlarının artış veya düşüş yönüne göre farklılık gösterir. Altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğundan dolayı faiz oranlarıyla ters orantılıdır.

Buna göre, faiz artışı altın fiyatlarını düşürür ve faiz indirimi altın fiyatlarını yükseltir.

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

FED faiz kararı, döviz, tahvil, hisse senedi ve altına kadar tüm piyasa varlıklarını doğrudan etkiler. Faiz artırımı genellikle riskten kaçışı teşvik ederken faiz indirimi risk iştahını artırır.