Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları
Altın fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkan gram altının fiyatı, hem küresel hem de yerel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.
Uluslararası gelişmeler, ABD Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen piyasada gram fiyatı mercek altında. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, 13 Aralık güncel altın kuru fiyatlarını sorgulamaya başladı.
ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Altın fiyatları, birçok ekonomik ve siyasi faktörün etkisiyle belirleniyor. İşte altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar:
Küresel Altın Talebi ve Arzı
Mücevher talebi, yatırımcıların altın alımları ve altın madenciliği üretimi fiyatların belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.
Dolar Kuru ve ABD Ekonomisi
Altın, genellikle dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar kuru ile ters bir ilişki içindedir. Doların değer kazanması altın fiyatlarını düşürebilirken, zayıflaması fiyatları yükseltebilir.
Jeopolitik ve Ekonomik Belirsizlikler
Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomik durgunluklar, yatırımcıların altına yönelmesine neden olarak fiyat artışına yol açar.
Merkez Bankası Politikaları
Merkez bankalarının faiz oranları ve altın rezerv politikaları, altın fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olur.
13 ARALIK 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Aralık itibarıyla gram altın fiyatı yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkarken çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler için işte güncel fiyatlar:
ONS ALTIN
Alış: 2.687,25 dolar
Satış: 2.688,54 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 3.019,31 TL
Satış: 3.020,67 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 20.223,00 TL
Satış: 20.529,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 4.944,00 TL
Satış: 5.006,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.766,04 TL
Satış: 2.920,26 TL
ATA ALTIN
Alış: 20.292,50 TL
Satış: 20.466,62 TL
TAM ALTIN
Alış: 19.775,48 TL
Satış: 19.946,57 TL