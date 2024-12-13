Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

13 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:44

Altın fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkan gram altının fiyatı, hem küresel hem de yerel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.