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Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:44
Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkan gram altının fiyatı, hem küresel hem de yerel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.

Uluslararası gelişmeler, ABD Merkez Bankası​ faiz kararlarından etkilenen piyasada gram fiyatı mercek altında. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, 13 Aralık güncel altın kuru fiyatlarını sorgulamaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Altın fiyatları, birçok ekonomik ve siyasi faktörün etkisiyle belirleniyor. İşte altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar:

Küresel Altın Talebi ve Arzı

Mücevher talebi, yatırımcıların altın alımları ve altın madenciliği üretimi fiyatların belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Dolar Kuru​ ve ABD Ekonomisi

Altın, genellikle dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar kuru ile ters bir ilişki içindedir. Doların değer kazanması altın fiyatlarını düşürebilirken, zayıflaması fiyatları yükseltebilir.

Jeopolitik ve Ekonomik Belirsizlikler

Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomik durgunluklar, yatırımcıların altına yönelmesine neden olarak fiyat artışına yol açar.

Merkez Bankası Politikaları

Merkez bankalarının faiz oranları ve altın rezerv politikaları, altın fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olur.

Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları - 1. Resim

13 ARALIK 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Aralık itibarıyla gram altın fiyatı yeniden 3.000 TL’nin üzerine çıkarken çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler için işte güncel fiyatlar:

ONS ALTIN

Alış: 2.687,25 dolar
Satış: 2.688,54 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 3.019,31 TL
Satış: 3.020,67 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 20.223,00 TL
Satış: 20.529,00 TL

Altın fiyatları neye göre belirleniyor? İşte, güncel altın kuru fiyatları - 2. Resim

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4.944,00 TL
Satış: 5.006,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 2.766,04 TL
Satış: 2.920,26 TL

ATA ALTIN

Alış: 20.292,50 TL
Satış: 20.466,62 TL

TAM ALTIN

Alış: 19.775,48 TL
Satış: 19.946,57 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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