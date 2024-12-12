Dünya altın konseyi '10 yılın en iyisi' diyerek açıkladı! Altın fiyatı 2025’te ne olur?

12 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:00

Dünya Altın Konseyi altın fiyatları için dikkat çeken bir rapor yayınladı. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, 2024 yılı altın fiyatlarının son 10 yılın en iyi performansını sergilediği yıl olma yolunda ilerlediği bildirildi. Ayrıca raporda, 2025 yılında da altının mevcut seviyelere yakın bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Dünya Altın Konseyi, Altın 2025 Görünümü Raporunu "Faiz, risk ve büyümeyi yönlendirmek" başlığıyla yayımladı. Rapora göre, altın fiyatları 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, dolar bazında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'den fazla artış gösterdi. Bu performans, 2024 yılını altın açısından son on yılın en iyi yıllık getirisiyle kapatma potansiyeline taşıyor. Yıl boyunca altın fiyatları yıllık bazda tam 40 kez rekor tazeledi ve üçüncü çeyrekte toplam altın talebi tarihinde ilk kez 100 milyar doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

ALTIN TALEBİNDEKİ ARTIŞIN SEBEPLERİ

2024 yılı boyunca altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında jeopolitik riskler, finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcı talebindeki artış öne çıktı. Merkez bankalarının rezervlerine altın ekleme eğilimini sürdürmeleri, özellikle Ekim ayında alımlarını hızlandırmaları, fiyat artışında etkili oldu. Bu gelişmeler, altını 2024'ün en iyi performans gösteren varlıklarından biri haline getirdi.

2025 YILI İÇİN TAHMİNLER

Raporda, 2025 yılı beklentileri de ele alındı. ABD'de Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde uygulayacağı politikaların küresel piyasalar üzerindeki etkileri, yatırımcıların odak noktası olacak. Trump’ın ekonomik politikalarının ABD'ye fayda sağlayabileceği, ancak küresel yatırımcılar arasında tedirginlik oluşturabileceği ifade ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 sonuna kadar politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyor. Ancak enflasyonun gerilemesine rağmen hedef seviyenin üzerinde kalması bekleniyor. Avrupa merkez bankalarının da faiz indirimlerini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda, Fed’in faiz politikası ve doların değerindeki değişimler, altın fiyatlarını yönlendirmede kritik rol oynayacak. Fed politikası altın fiyatlarını desteklerken, faiz indirimlerinde uzun süreli bir duraklama ya da politikanın tersine dönmesi durumunda yatırım talebinde azalma görülebileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATI 2025’TE NE OLUR?

Küresel ekonominin 2025'te beklentilere paralel bir performans göstermesi durumunda, altının bu yılın sonundaki fiyat aralığında işlem görmeye devam edebileceği ve bir miktar yukarı yönlü hareket alanına sahip olabileceği öngörülüyor. Dünya Altın Konseyi'nin raporu, bu tahminleriyle yatırımcılar için 2025 yılına ışık tutmayı amaçlıyor.