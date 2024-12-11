Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

11 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:41

Yatırımcılar son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle hareketlilik yaşayan altın ve dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki kritik eşiklere vurgu yaparak altın sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Ayrıca Memiş, borsa, dolar ve altın için öngörülerini paylaştı.

İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı! "Çarşamba ve perşembeden sonra gram altın onu takip edecek"

İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı! "Çarşamba ve perşembeden sonra gram altın onu takip edecek"

Finans analisti İslam Memiş​, yatırımcılara yönelik kritik değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaştı. YouTube hesabından yayınladığı videoda piyasaların yoğun bir Aralık ayı geçirdiğine dikkat çeken Memiş, jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki hareketliliğe vurgu yaptı. Memiş, "Suriyelilerin tekrar bölgeye dönüşü gündemde. Suriye’de rejim yıkıldı. Yoğun bir dönemdeyiz" diyerek sözlerine başladı. Açıklamalarının yatırım​ tavsiyesi olmadığını özellikle belirten İslam Memiş, piyasalara ilişkin beklentilerini sıraladı.

BORSA İSTANBUL VE DÖVİZ TAHMİNLERİ

Memiş, Borsa İstanbul'da bu hafta korkulacak bir durum olmadığını belirterek, "10 bin 800 ile 11 bin puan arasında yükselişler bekliyorum. 9900 seviyesi destek olarak takip edilmeli. Kademeli olarak 12 bin puana kadar yükseliş bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, dolar/TL kuru ile borsa endeksinin Aralık ayı sonuna kadar birlikte yükseleceğini öngördü. Dolar kurunun ise yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini belirten Memiş, "Şu an dolar kuru 34.84 seviyesinde. Euro/dolar paritesi ise ucuz. 1.0650 kırıldıktan sonra 1.08 bandına doğru bir yükseliş trendi bekleniyor" şeklinde konuştu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Ons altın için 2580-2680 dolar aralığının kritik olduğunu söyleyen Memiş, "2680 dolar seviyesini test ettikten sonra yukarıda 2720 dolar seviyesini görebiliriz. Ancak ABD'deki enflasyon verileri belirleyici olacak. Ons altında 2580 dolar destek seviyesi olarak takip edilmeli" ifadelerini kullandı. Gram altının ons altınla ilişkisinin artık dolardan bağımsız hale geldiğini belirten Memiş, "Gram altın 3020-3030 lira aralığında seyrediyor. 2980-3080 lira bandını takip edeceğiz. Ancak dolar kuru yükselirse gram altın fiyatları cılız kalabilir, geri çekilmelere dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.

"HAMLE YAPMAYIN, VARLIKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Uzun vadeli yatırımcılara önerilerde bulunan İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına "Elinizdeki varlıklara sahip çıkın, düşüşlerde alım yaparak biriktirin. Hamle yapmayın, bankadaki makas aralıkları hareketlerinizi engeller" uyarısında bulundu. Acil ihtiyaç durumlarında çarşambaya kadar altın bozdurmanın değerlendirilebileceğini belirtti.

Memiş, gram altın yatırımcılarına yönelik son mesajını ise şu sözlerle bitirdi:

"Bu süreçte tek yapmanız gereken, elinizdeki altını uzun vadeli olarak korumaktır. Aksi halde kayıplar yaşayabilirsiniz."