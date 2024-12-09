Gram altın fiyatı doları takibe aldı! İslam Memiş'ten uyarı geldi: Altını, doları olan, nakit arayan herkesi ilgilendiriyor

09 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:21

Ev alacaklar, araba alacaklar, nakite dönecekler, nakite ihtiyacı olanlar, elinde doları olanlar, ons üzerinden işlem yapacaklar, gram altın üzerinden işlem yapacaklar ve bankadan işlem yapacaklar dikkat. Finans analisti İslam Memiş, yeni haftanın başında dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ben bu hafta elimdeki altınları bozdurmalı mıyım, sorusuna cevap veren deneyimli uzman "Artık gram altın onsu değil, doları takip ediyor" diyerek yatırımcılara dikkat etmesi gereken kritik ipuçlarını verdi.

SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zamları netleşiyor! Zam eşitleme ve refah payı tüm dengeleri değiştirecek

SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zamları netleşiyor! Zam eşitleme ve refah payı tüm dengeleri değiştirecek

Finansal analist İslam Memiş​, yeni hafta için kritik ipuçları verdi. Bu hafta özelinde altın​, gümüş, dolar​, euro​, ev ve araba yatırımı ekseninde beklentilerini dile getirdi. Cebinde nakit parası olan, nakite ihtiyacı olan ve bankada altını bulunanları özellikle uyaran İslam Memiş, elimdeki gümüşleri satar mıydım, dövizleri satar mıydım, borsadan çıkış yapar mıydım, sorularına tek tek cevap verdi.

TÜRKİYE YILI YENİ BİR HİKAYEYLE TAMAMLAYACAK

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Çok yoğun ve hareketli günlerden geçiyoruz. Hem dış politika tarafında hem küresel piyasalar bakımından oldukça yoğun hareketli bir hafta bizi bekliyor. Suriye'deki rejim artık gitti ve artık Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Son iki aydır ben sizi özellikle aralık ayına hazırlıyorum. İfademde çok büyük bir risk vardı. Hem savaş çıkması olasılığı hem çatışma çıkma olasılığı çok yüksekti ama Türkiye'nin bu kararlı tutumunu gören taraflar Suriye'deki alanları boşalttı ve Türkiye'deki Suriyeliler tekrar memleketlerine dönmeye başladı.

Dış politika tarafında verilen bu mücadele ile birlikte Türkiye'nin ekonomi tarafında veya finansal piyasa tarafında da yeni hikayeler oluştu ve bu yeni hikayelerde piyasalar 2024 yılını artık yeni bir hikayeyle tamamlayacağını biliyor.

TAM 8 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Bu hafta oldukça yoğun. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi var. Oldukça önemli küresel piyasalar için ve bu hafta tam 8 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok Merkez Bankasının faiz kararlarını açıklayacağı bir hafta olacak.

Bu haftayı ikiye ayıracağız. Çarşamba gününe kadar, çarşamba gününden sonra diye.

Çarşamba günü Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte piyasalarda o beklediğimiz trend kırılması gerçekleşecek. Ona göre

yatırımcıların mutlaka hazırlık yapması gerekiyor.

DOLAR FİYATINDA 35 ATAKLARI YOLDA

34 lira 81 kuruş seviyesinden haftaya başlayan Dolar TL kurunda 35 lira direncini bu haftanın özelinde takip etmeyi sürdüreceğim. Biraz

yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Özellikle Amerika'daki enflasyon verisi 18 Aralık'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararından sonra tekrar 35 lira seviyesinin üzerinde ataklar da beklediğimi söyleyebilirim.

O yüzden ısrarla dövizle iş yapmak isteyen yatırımcısının doları değil de Euro tarafını değerlendirmesini tekrar isterim çünkü euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde bu haftanın özerinde 1.650 seviyesine kadar bir toparlanmanın da mümkün olacağını düşünüyorum. Düşüşler kalıcı değil.

ONS ALTIN VE GRAM ALTININ YOLU AYRILDI

Ons altın 2644 dolar seviyesinden haftaya başladı. Yükseliş trendi devam ediyor ancak bu yükselişlerin tekrar yerini satışlara bırakacağını düşünüyorum. Ons altın tarafında takip ettiğimiz bant arılığı geçen haftayla bu hafta aynı değişen bir şey yok. 2580 2680 dolar aralığını yine bu haftanın özerinde de takip etmeyi sürdüreceğiz.

Gram altın yatırımcısına son 2 haftadır şu uyarılarım vardı. Özellikle geçen hafta da birçok kez sosyal medya hesaplarımdan uyarı yaptım. Artık ons altın ve gram altının yolu ayrıldı. 11 aydır şu cümleyi kullanmıştım; Ons altın nereye gram altın oraya.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI DOLARI TAKİP ETSİN

İşte bu 11 aylık süreç bitti artık geçen haftadan itibaren ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Ona göre tedbir almak lazım. Gram altın yatırımcısının burada Dolar TL kurunu takip etmesi lazım.

Ons altında beklediğim o düşüşler artık gram altını bağlamıyor çünkü dolar güçlü olduğu için gram altında daha cılız hissedeceğiz o geri çekilmeleri. O yüzden gram altın yatırımcısının çok dikkat etmesi lazım.

Şöyle de özetleyebilirim;

Benim elimde gram altınım var. Bozup tekrar aşağıdan alır mıydım? Ben böyle bir riske girmezdim. Elimde benim fiziki olarak altın var. Tekrar ons tarafındaki bu yükselişleri değerlendirip 2580 dolar seviyesinde yerine koyar mıydım? Evet. Benim bankada altınım var. Bu banka altını üzerinden bu işlemi yap yapabilir miyim? Hayır. Çünkü bankadaki makas aralıkları alım satım makas aralıkları sizin böyle bir hamle yapmanıza fırsat vermeyecektir.

3 tane ayrı konudan bahsettim;

Gram altın

Ons altın

Bankadaki altınlar

BANKADA ALTINI OLANLAR DİKKAT ETSİN

Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Fiziki altın tarafında 2680 dolar seviyesini gördükten sonra çıkış yapacağız. Gram altın dolar TL kuru bundan sonra destek vereceği için öyle bir riske girmiyoruz. Bankadaki altınların hem alım satım makas aralıkları hem TL tarafında hem ons tarafında açık olduğu için bankadaki altını bulunan arkadaşlar bu işlemleri yapamayacak.

Bu haftanın özelinde gram altın TL fiyatında 2980 - 3080 lir aralığına takip etmeyi sürdüreceğiz şu anda. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 3033 lira.

ALTIN BOZDURUP EV ARABA ALINIR MI?

Şöyle sorular çok geliyor; "Bu hafta benim altın bozdurmam lazım. Ev alacağım ya da araba alacağım."

Ben bu hafta elimdeki altınları bozdurmalı mıyım, sorusu geldiği zaman bu sorunun cevabı net. Ben ons altın tarafında 2680 dolar seviyesinden sonra tekrar dönüş beklediğim için bu hafta ev alsaydım araba alsaydım ve bozmaya ihtiyacım olsaydı bu hafta

bozardım. Onun cevabını bu şekilde vermiş olayım.

Benim TL'ye ihtiyacım yok, elimdeki altınları satar mıydım? Hayır.

Elimdeki gümüşleri satar mıydım? Hayır.

Dövizleri satar mıydım? Hayır.

Borsadan çıkış yapar mıydım? Hayır.

Her geri çekilme, ilave için fırsat verecektir. Orta ve uzun vadedeki yükseliş yönü beklentimiz hiçbirinde değişmedi. Ev alacaklar, araba alacaklar, nakite dönecekler, nakite ihtiyacı olmayanlar, elinde dolar olanlar, ons üzerinden işlem yapacaklar, gram altın üzerinden işlem yapacaklar, bankadan işlem yapacaklar, bunları birbirinden ayırt etmek lazım."