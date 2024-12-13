Altın fiyatları 2025'te ne olacak? İslam Memiş yeni rekoru işaret etti: 'Sürpriz değil' diyerek rakamı açıkladı!

13 Aralık 2024 10:25 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:37

Yılın son ayında yatırımcılar, gram altın ve diğer yatırım araçlarının 2025'te nasıl bir performans sergileyeceğini merakla takip ediyor. Bugün ons altın fiyatlarında sınırlı bir yükseliş yaşanırken, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatları, dolar/TL kurundaki hareketliliğin etkisiyle artış gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Dünya altın konseyi '10 yılın en iyisi' diyerek açıkladı! Altın fiyatı 2025’te ne olur?

Dünya altın konseyi '10 yılın en iyisi' diyerek açıkladı! Altın fiyatı 2025’te ne olur?

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Altın fiyatları, 2024 yılı boyunca yükseliş trendini sürdürerek yatırımcıların güvenli liman arayışında ilk tercihi olmaya devam etti. Yılın ilk yarısında yaşanan hızlı artışların ardından altının ons fiyatı, 26 Eylül 2024'te 2.685,49 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2024'ün dördüncü çeyreği ise, 2016'dan bu yana görülen en büyük çeyreklik kazançla sonuçlandı. Altının bu performansı, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki kalıcı enflasyonist baskılar ve artan jeopolitik gerilimler karşısında dayanıklılığını bir kez daha ortaya koydu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları, dünkü kar realizasyonları sonrası bugün toparlanma çabasında. ABD'den gelen toptan eşya enflasyonu ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ardından ons altın dün yüzde 1,4 düşerek 2.680 dolar seviyesini test etti. Ancak bu sabah toparlanarak 2.679,07 dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükseldi ve yüzde 0,26 artışla 2.686,75 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı bugün yükselişte. 22 ayar gram altın 3.087 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.196 TL, Cumhuriyet altını ise 20.988 TL'den alıcı buluyor. Yıl sonuna yaklaşırken piyasalarda büyük bir sürpriz beklenmiyor.

FED VE FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Yatırımcılar, 18 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısına odaklanmış durumda. Son açıklanan ABD enflasyon verileri, 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 98'e çıkararak piyasalarda iyimserliği artırdı. Eğer bu gerçekleşirse, Fed 2024'ü toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle kapatmış olacak. Ancak 2025 için belirsizlikler devam ediyor. Özellikle yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarının ekonomiye etkilerinin netleşmemesi, Fed'in faiz patikasında ihtiyatlı bir duruş sergilemesine neden olabilir.

2025 YILINA YÖNELİK ALTIN TAHMİNLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini belirtti. Ons altın fiyatının 3.000 dolar seviyesine, gram altın fiyatının ise 4.500 TL’ye ulaşmasının sürpriz olmayacağını ifade eden Memiş, dolar/TL kurunun desteğiyle altının güçlü bir yükseliş trendine gireceğini öngördü. 2024’teki tarihi performansını geride bırakan altının, 2025’te de yatırımcılar için cazip bir güvenli liman olmaya devam etmesi bekleniyor.