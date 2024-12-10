İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı! "Çarşamba ve perşembeden sonra gram altın onu takip edecek"

10 Aralık 2024 10:05 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:11

Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Suriye’deki siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de gram altın için yeni öngörülerini paylaştı. Memiş, doların piyasalardaki rolüne dikkat çekerken, bu haftanın kritik günlerine ilişkin yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Finans Analisti İslam Memiş​, Suriye​'de rejimin devrilmesi ve bu durumun piyasalar üzerindeki etkilerini Haber Global’e değerlendirdi. Özellikle altın​ fiyatları hakkında önemli tahminlerde bulunan Memiş, altın piyasasında dikkat çeken hareketliliklere işaret etti.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN YOLLARINI AYIRDI

Memiş, "Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Çarşamba günü ABD’de enflasyon verileri açıklanacak, perşembe günü ise merkez bankalarının faiz kararları gelecek. Şu anda gram altın 3030 lira seviyesinde seyrediyor. Artık ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Gram altın, bundan sonra daha çok dolar/TL kurunu takip edecek. Ons altın tarafında ise 2670-2680 dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklenebilir. Ancak bu seviyelerden sonra ons altının tekrar gerileyerek 2580 dolara kadar düşmesi mümkün" şeklinde konuştu.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Gram altın fiyatlarında da tahminlerini paylaşan İslam Memiş, "Gram altında 2980-3080 lira aralığını takip ediyoruz. Ons altına bağlı olarak gram altın 3000 liranın altına sarkabilir. Ancak Suriye’deki rejimin devrilmesinin iç piyasalara olumsuz bir yansımasını görmüyoruz. Borsa tarafında da 10.400 puan seviyesinde olumlu bir seyir var" ifadelerini kullandı.

2024 yıl sonu ve 2025 ilk çeyreğine dair beklentilerini de dile getiren Memiş, "Sakin bir seyirle yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. 2025’in ilk çeyreğinde gram altının 4000-4500 lira aralığında olması öngörülüyor. Bu yıl ise gram altın 3000 liranın üzerinde kapanış yapabilir. Ons altının ise yılı 2600 dolar seviyelerinde tamamlaması bekleniyor" diyerek sözlerini tamamladı.