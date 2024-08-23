Felix Udokhai Ausburg, 1860 Munih ve Wolfsburg takımlarında oynadı! Beşiktaş transferi ile gündemde

23 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:26

2024-2025 sezonuna yaptığı transferler ile hızlı bir şekilde başlayan Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'yu transfer etmişti.

Şimdi bir takviye daha yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Ausburg forması giyen Felix Udokhai'yi transfer edeceği iddia edildi.

Taraftarlar tarafından Felix Udokhai kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

FELİX UDOKHAİ KİMDİR?

Felix Udokhai, 9 Eylül 1997 yılında Almanya'nın Annaberg-Buchholz şehrinde dünyaya geldi.

1,93 boyunda olan Nijerya asıllı Alman futbolcu stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

FELİX UDOKHAİ KAÇ YAŞINDA?

9 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Felix Udokhai, 2024 Ağustos ayı itibarıyle 26 yaşındadır.

FELİX UDOKHAİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Felix Udokhai futbol kariyerine ilk olarak FC Erzgebirge Aue altyapısında başladı.

Daha sonra sırayla 1860 Munih Altyapısı, U17, U19 takımı ve A takımında forma giydi.

2017-2018 sezonunda 1860 Münih'ten Wolfsburg'a 1 milyon Euro bonservis ile transfer oldu.

Wolfsburg'a transfer olduktan sonra 2019-2020 sezonunda Augsburg'a 1.5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak gitti.

2020-201 sezonunda ise 7 milyon Euro karşılığında Augsburg'a transfer oldu.

Milli takım kariyerine ise 2015 yılında Almanya U-19 takımında başladı.

Daha sonra sırayla Almanya U-20, U-21 ve Almanya Olimpik takımında forma giydi.

FELİX UDOKHAİ PERFORMANSI, İSTATİSTİKLERİ NEDİR?

Felix Udokhai, 2023-2024 sezonunda Ausburg forması ile toplamda 33 karşılaşmaya çıktı.

Bu karşılaşmalarda 2 gol atan genç stoper 2 bin 922 dakika süre buldu.

Sezon boyunca hiç sakatlık yaşamayan Felix Udokhai, toplamda 3 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart aldı.