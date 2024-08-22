Jackson Muleka, Beşiktaş'tan Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 18:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:43
Siyah-beyazlı takım Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Kholood'a transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Demokratik Kongolu kanat forveti Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Kholood'a kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
SEZON KARNESİ
Muleka geçen sezonu Beşiktaş forması ile 47 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com