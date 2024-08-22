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Jackson Muleka, Beşiktaş'tan Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 18:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:43
Jackson Muleka, Beşiktaş&#039;tan Suudi Arabistan takımı Al-Kholood&#039;a transfer oldu!

Siyah-beyazlı takım Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Kholood'a transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş, Demokratik Kongolu kanat forveti Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Kholood'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.

Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

SEZON KARNESİ

Muleka geçen sezonu Beşiktaş forması ile 47 maça çıkarken 9 gol atıp 2 asist üretti.

Jackson Muleka veda etti

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Kaynak: tgrthaber.com
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