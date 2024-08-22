UEFA Şampiyonlar Ligi müziği güncellendi!

22 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:08

UEFA kulüp bazında bir numaralı organizasyonu olan ve futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi marşını güncelledi.

Yeni versiyonda, jenerik görüntülerin modernize edildiği ve daha dinamik bir hale getirildiği görüldü. Ancak, marşın sözleri ve müziği orijinal haliyle korunmuş durumda.

GÜNDEM OLDU

Şampiyonlar Ligi müziğinin yeni tasarlanmış versiyonu UEFA’nın dijital platformlarında ve sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.