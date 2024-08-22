Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kaptanlığını bıraktığını açıkladı!

22 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:38

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım kaptanlığını bıraktığını duyurdu.

"SAHA İÇİ VE SAHA DIŞI İNİSİYATİF ALACAĞIM"

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından taraftarlara yaptığı çağrısında; "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray’a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Young Boys deplasmanında 3-2 mağlup olurken sarı-kırmızılı takımın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu kaptanlık pazubentini takmadı. Devre arasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera'dan sonra kaptanlık pazubenti Arjantinli golcü Icardi'nin kolunda görüldü.