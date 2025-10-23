Fenebahçe Stuttgart maçı nerede oynanacak, hangi statta? Maç 19.45’te

Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabaka için bekleyiş devam ederken maçın oynanacağı stadyum da belli oldu.

FENEBAHÇE STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakanın oynanacağı stadyum da netleşti. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Bu akşam oynanacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup Fenerbahçe bu akşam galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor.