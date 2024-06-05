Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli Jose Mourinho'ya yıllık 10,5 milyon euro maaş verileceğini açıkladı

05 Haziran 2024 17:42 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:30

Fenerbahçe ile anılan Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'in 2023-2024 sezonu istatistikleri

Fenerbahçe ile anılan Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'in 2023-2024 sezonu istatistikleri

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını ve Mourinho'ya yıllık 10,5 milyon Euro maaş ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Mourinho'nun 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları boyunca takımın başında olacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin Resmî Açıklaması:

"Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mourinho'nun tecrübesi ve başarıları, sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.