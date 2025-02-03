Fenerbahçe 4000. golü kim attı? Sarı-lacivertliler tarihlerinde bir ilki başaracak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 09:59 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:27

Fenerbahçe, 2 Şubat 2025 Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım 3 puanın yanı sıra ligdeki 4000'inci gölü atmayı da hedefledi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin 4000. gölü kim attı sorusunun cevabını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ligde 3996 gol atan sarı-lacivertliler üç puanın yanı sıra 4000. golü atmanın sevincini de yaşamayı hedefledi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin 4000. golünü kimin attığı merak ediliyor. FENERBAHÇE 4000. GOLÜ KİM ATTI? Fenerbahçe, ligdeki 4000. golüne henüz ulaşamadı. Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3996 gol atan sarı-lacivertliler karşılaşmada sadece 3 golü buldu. Fenerbahçe tarihi boyunca bu zamana kadar ligde toplam 3999 gol attı. Sarı-lacivertliler, 9 Şubat 2025 Pazar günü oynayacağı Alanyaspor deplasmanında gol atarlarsa 4000. golü atmanın sevincini yaşayacaklar. Fenerbahçe'nin kilometre taşı gollerini atan futbolcular ise şöyle: İlk gol: Ergün Öztuna

1000. gol: Erol Togay

2000. gol: Uche

3000. gol: Alex de Souza Sarı-lacivertliler 3000'inci golünü 2010 yıllında atmış ve aradan geçen 15 yılın ardından Fenerbahçe 4000'inci golüne ulaşmayı hedefliyor. İlgili Haberler Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi! "Maç sonucu: Atana kadar" Galatasaray'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! 'Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük'