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Galatasaray'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! 'Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 22:08 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:18
Galatasaray&#039;dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! &#039;Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük&#039;

Galatasaray, Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşma sonunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Rizespor karşısında 3-2'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli takımın galibiyeti sonrası Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! 'Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük' - 1. Resim

İşte o paylaşım:

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Kaynak: tgrthaber.com

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