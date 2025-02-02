Galatasaray'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! 'Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük'
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 22:08 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:18
Galatasaray, Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşma sonunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Rizespor karşısında 3-2'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli takımın galibiyeti sonrası Galatasaray'dan bir açıklama geldi.
İşte o paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com