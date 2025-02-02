Galatasaray'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası olay paylaşım! 'Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük'

02 Şubat 2025 22:08 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:18

Galatasaray, Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşma sonunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı.