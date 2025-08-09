Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi, neden yok? Bugün oynanacaktı

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yeni kararını açıkladı. Süper Lig'de bugün oynanması gereken Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi nedeniyle ligde oynayacağı maç ileri tarih ertelendi. TFF'den gelen açıklama şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

BUGÜN FENERBAHÇE MAÇI NEDEN YOK?

TFF tarafından açıklanan karara göre bugün oynanacak olan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Maçın oynanacağı tarih henüz duyurulmazken bekleyiş devam ediyor. Erteleme kararı nedeniyle bugün FB maçı oynanmayacak.