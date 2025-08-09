Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Onur Kaya

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamayla TFF'yi göreve çağırdı.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı
09.08.2025
09.08.2025
saat ikonu 07:23

'in ilk haftasında ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın attığı gollerle sezona 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

Ancak mücadeledeki hakem kararlarına 'den sert tepki geldi. Sarı lacivertliler, lehine verilen 2 penaltı ve Gaziantep FK aleyhine verilen bir kırmızı kartın çıktığı karşılaşma için 'ye çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili A. Sertaç Komsuoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AYNI SENARYO DEVREDE"

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

TFF'YE ÇAĞRI: MHK BAŞKANI ARAŞTIRILMALI

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan ’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

