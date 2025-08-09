Fenerbahçe'den hakem kararlarına sert tepki! Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı yaptı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın attığı gollerle sezona 3 puanla başladı.

Ancak mücadeledeki hakem kararlarına Fenerbahçe'den sert tepki geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray lehine verilen 2 penaltı ve Gaziantep FK aleyhine verilen bir kırmızı kartın çıktığı karşılaşma için TFF'ye çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili A. Sertaç Komsuoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AYNI SENARYO DEVREDE"

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF'YE ÇAĞRI: MHK BAŞKANI ARAŞTIRILMALI

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."