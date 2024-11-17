Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

17 Kasım 2024 22:50 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:12

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe​ Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes​'i mağlup etti.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Anadolu Efes’i Ataşehir​'de 86-72'lik skorla yendi.

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise hem ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğundan oldu.

Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni lider 7'de 7 yapan TOFAŞ​ oldu.