Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 22:50 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:12
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe​ Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes​'i mağlup etti.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Anadolu Efes’i Ataşehir​'de 86-72'lik skorla yendi.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise hem ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğundan oldu.

Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni lider 7'de 7 yapan TOFAŞ​ oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
TOFAŞ

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçeanadolu efestofaşataşehir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...