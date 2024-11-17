Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti

17 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:44

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham B Takımı’nda forma giyen Joshua King için Acun Ilıcalının harekte geçtiği iddia edildi. 17 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi için çalışmaların başladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe​’nin, transfer gündemine Fulham​ B Takımı’nda forma giyen genç oyuncu Joshua King’i aldığı iddia edildi.

ACUN ILICALI​ DEVREDE

Acun Ilıcalı’nın, oyuncuyu kendi takımı Hull için değil Fenerbahçe için düşündüğü iddia edildi.

Fulham B Takımı’nda forma giyemeye başlayan Joshua King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçildi.

Genç oyuncu, 15 Ekim’de İngiltere U19 Takımı’nın Fransa karşısında 4-2 galip geldiği mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.