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Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:44
Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham B Takımı’nda forma giyen Joshua King için Acun Ilıcalının harekte geçtiği iddia edildi. 17 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi için çalışmaların başladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe​’nin, transfer gündemine Fulham​ B Takımı’nda forma giyen genç oyuncu Joshua King’i aldığı iddia edildi.

Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti - 1. Resim

ACUN ILICALI​ DEVREDE

Acun Ilıcalı’nın, oyuncuyu kendi takımı Hull için değil Fenerbahçe için düşündüğü iddia edildi.

Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti - 2. Resim

JOSHUA KİNG​ KİMDİR?

Fulham B Takımı’nda forma giyemeye başlayan Joshua King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçildi.

Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti - 3. Resim

Genç oyuncu, 15 Ekim’de İngiltere U19 Takımı’nın Fransa karşısında 4-2 galip geldiği mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Sıkça Sorulan Sorular
İsim benzerliği olan Fenerbahçeli Joshua King Haziran'da bir başka takım ile anlaşmıştı

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Kaynak: TGRT Haber
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