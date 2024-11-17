Joshua King kimdir? Acun Ilıcalı Fenerbahçe için harekete geçti
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:44
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham B Takımı’nda forma giyen Joshua King için Acun Ilıcalının harekte geçtiği iddia edildi. 17 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi için çalışmaların başladığı belirtiliyor.
Fenerbahçe’nin, transfer gündemine Fulham B Takımı’nda forma giyen genç oyuncu Joshua King’i aldığı iddia edildi.
ACUN ILICALI DEVREDE
Acun Ilıcalı’nın, oyuncuyu kendi takımı Hull için değil Fenerbahçe için düşündüğü iddia edildi.
JOSHUA KİNG KİMDİR?
Fulham B Takımı’nda forma giyemeye başlayan Joshua King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçildi.
Genç oyuncu, 15 Ekim’de İngiltere U19 Takımı’nın Fransa karşısında 4-2 galip geldiği mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
Sıkça Sorulan Sorular
İsim benzerliği olan Fenerbahçeli Joshua King Haziran'da bir başka takım ile anlaşmıştı
Kaynak: TGRT Haber