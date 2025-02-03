Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman? Kamp kadrosunun açıklanacağı tarih bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 15:27 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:37

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Belçika ekibi Anderlecht ile oynanacak olan maçın tarihi ve maç kamp kadrosu taraftarın gündeminde.

Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken sarı lacivertli ekibin karşılaşacağı takım netleşti. Futbolseverler yakından takip ettiği ligde son 16 play off turu müsabakaları oynanacak. Ligde Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu başlıyor. ilk 24 takım arasına giren FB, Belçika ekibi Anderlecht ile mücadele edecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleşen kura çekimi sonrası rakipler belli olurken karşılaşmaların tarihi de netleşti. Takvime göre temsilcimizin rakibi ile maçı 13 Şubat Perşembe günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. FB ANDERLECHT MAÇ KAMP KADROSU Futbolseverlerin severek takip ettiği Avrupa Ligi'nde yarış sürerken FB - Anderlecht müsabakasında kamp kadrosu henüz duyurulmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala takımda eksik ve cezalı olan isimler belli olacak. FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi'nde yarış sürerken temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilecek. Avrupa Ligi play off eşleşmeleri şöyle: AZ Alkmaar - Galatasaray Fenerbahçe - Anderlecht Twente - Bodo/Glimt PAOK - FCSB Union Saint-Gilloise - Ajax Midtjylland - Real Sociedad Ferencvaros - Viktoria Plzen Porto - Roma İlgili Haberler Trio ekibinden Fenerbahçe - Rizespor maçı hakemine geçer not! Galatasaray sert tepki göstermişti Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu sezon kaç penaltı kullandı? Süper Lig istatistikleri belli oldu Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı BIST 100'deki 'hisse derbisi'nin kazananı belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...