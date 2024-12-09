Fenerbahçe - Athletic Bilbao maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyordu

09 Aralık 2024 08:53 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:58

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ligde oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. FB - Athletic Bilbao maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarih ise gündemde.

Avrupa Ligi​'nde şampiyonluk yarışı sürerken Fenerbahçe​ - Athletic Bilbao​ müsabakası 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan karşılaşmanın bileti fiyatları da duyuruldu.

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında oynanacak olan müsabakanın bilet satış tarihi netleşti. 11 Aralık Çarşamba oynanacak olan maçın biletleri Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere 8 Aralık günü satışa çıkmıştı.

Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine ise 1 adet olarak 9 Aralık günü 11.00'de satışa çıkacak.

Karşılaşmanın genel satışı ise 10 Aralık Salı günü 11.00'de taraftara sunulacak.

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO BİLET FİYATLARI​ NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesinde yaptığı açıklamaya göre fiyatlar şöyle oldu:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL