Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 2. yenilgisini aldı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.
Avrupa Ligi'nde evinde ilk kez maç kaybeden Sarı-Laciverliler 8 puanda kaldı.
FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. mücadelesinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu.
Rakip takımın gollerini Inaki Williams kaydederken, ilk golde Samet Akaydin, ikinci golde ise Mert Müldür'ün hataları tartışmalara neden oldu.
FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ
Maçın 5. dakikasında konuk ekip Samet Akaydın'ın hatasını affetmedi 1-0 öne geçti.
Dakika 45’te Inaki Williams'ın dar açıdan şutuyla Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı.
Mert Müldür, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.