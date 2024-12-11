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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 2. yenilgisini aldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 21:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 21:45
Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi&#039;nde 2. yenilgisini aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi​ 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe​, İspanyol ekibi Athletic Bilbao​ ile karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi'nde evinde ilk kez maç kaybeden Sarı-Laciverliler 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 2. yenilgisini aldı - 1. Resim

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. mücadelesinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu.

Rakip takımın gollerini Inaki Williams kaydederken, ilk golde Samet Akaydin, ikinci golde ise Mert Müldür'ün hataları tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 2. yenilgisini aldı - 2. Resim

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ

Maçın 5. dakikasında konuk ekip Samet Akaydın'ın hatasını affetmedi 1-0 öne geçti.

Dakika 45’te Inaki Williams'ın dar açıdan şutuyla Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı.

Mert Müldür, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Sıkça Sorulan Sorular
15. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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