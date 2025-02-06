Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos olacak mı? Jose Mourinho açıklama yaptı

06 Şubat 2025 13:09 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:34

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşmasında Diego Carlos sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos'un sakatlanmasının ardından Avrupa kadrosunda yazılıp yazılmayacağı merak edildi. Teknik direktör Jose Mourinho karşılaşma sonrasında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ongjen Mimovic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları kapsamında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yaşanan sakatlığın ardından Diego Carlos'un Avrupa kadrosuna yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA KADROSUNDA DİEGO CARLOS OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Erzurumspor karşılaşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhislerin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Diego Carlos'un uzun bir sakatlık yaşaması durumunda listeye alınmayacağını ifade etti.

Ayrıca yabancı kuralından dolayı bir diğer yeni transfer Ongjen Mimovic'in de hem Avrupa'da hem de ligde listede olmayacağını açıkladı.

Jose Mourinho'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum. Türkiye’de 14 yabancı kuralı var ve bizim şu anda 15 yabancımız var. Ongjen Mimovic’in Avrupa’da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum.”

AVRUPA İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi isim listesi 6 Şubat'ı, 7 Şubat'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01:00'e kadar iletilecek.

Takımların kadrolarına en fazla 3 oyuncu ekleme hakları bulunuyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler yeni transferlerinden ve yaz transfer döneminde kadroya bildirmediği oyunculardan sadece 3'ünü Avrupa'da oynatabilecek.