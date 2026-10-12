Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki Avrupa kupası randevuları, karşılaşmaların tarihleri ve skorları merak konusu oldu. İki takımın 2001-2002 sezonundaki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı maçların yanı sıra Fenerbahçe’nin 2026-2027 sezonunda Avrupa arenasında karşılaşacağı rakipler, maç tarihleri ve fikstür ayrıntıları da araştırılıyor. Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele ise yarın saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Barcelona kaç kere karşılaştı? İşte Fenerbahçe Barcelona arasındaki maçlar…

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Barcelona ile maç yaptı mı, kaç kere karşılaştı? FB Barcelona arasındaki maçlar! Fenerbahçe ve Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki geçmiş maçları ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi fikstürü hakkında bilgiler verilmektedir. Fenerbahçe ile Barcelona, Avrupa kupalarında 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaştı. Bu iki karşılaşmada Barcelona sahadan galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe puan elde edemedi. 2001'deki maçlarda Barcelona toplamda 4 gol kaydederken Fenerbahçe gol atamadı. Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE BARCELONA İLE MAÇ YAPTI MI, YENDİ Mİ?

Fenerbahçe ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi. İki karşılaşma da 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Söz konusu maçlarda Barcelona sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe rakibine karşı puan elde edemedi. İki müsabakanın toplamında Barcelona 4 gol kaydetti, Fenerbahçe ise gol atamadı. Böylece iki takım arasındaki resmi Avrupa kupası karşılaşmalarında beraberlik yaşanmadı ve Barcelona her iki mücadeleyi de kazandı.

Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşma 18 Eylül 2001 tarihinde İstanbul’daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynandı. Kendi sahasında mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Barcelona karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki ikinci maç ise 31 Ekim 2001’de Barcelona’nın sahası Camp Nou’da yapıldı. İspanyol temsilcisi bu karşılaşmayı da 1-0 kazanarak iki maçlık seriyi galibiyetle tamamladı. Bu sonuçlarla Barcelona, Fenerbahçe karşısındaki iki resmi Avrupa kupası maçında da üstünlük sağladı.

FENERBAHÇE BARCELONA ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki ilk randevu, 2001-2002 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, 18 Eylül 2001 tarihinde İstanbul’da oynandı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılan karşılaşmada Barcelona, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde çıktığı mücadelede gol bulamadı ve grup aşamasındaki karşılaşmayı puansız tamamladı. İki takımın Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşması, Barcelona’nın üç farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 31 Ekim 2001 tarihinde Camp Nou’da oynandı. İlk maçın ardından yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılan karşılaşmada Barcelona, Fenerbahçe’yi bu kez 1-0 mağlup etti. Böylece İspanyol temsilcisi, grup aşamasındaki iki maçta da rakibine gol izni vermeden galibiyete ulaştı. Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki iki karşılaşmanın toplam skoru 4-0 olarak kayıtlara geçti. Her iki maçta da Barcelona’nın kazandığı seride Fenerbahçe gol atamazken taraflar arasında beraberlik de yaşanmadı.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

Fenerbahçe’nin 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kalan maç takviminde Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid karşılaşmaları yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de Aston Villa ile karşılaşacak. Üçüncü haftada ise 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45’te Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak. Dördüncü haftada 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te Liverpool ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, beşinci haftada 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, altıncı haftada 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te LASK ile deplasmanda karşılaşacak. Yedinci hafta mücadelesinde 20 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 20.45’te Villarreal’i sahasında konuk edecek sarı-lacivertli ekip, lig aşamasındaki son maçını 27 Ocak 2027 Çarşamba günü oynayacak. Atletico Madrid deplasmanında yapılacak sekizinci hafta karşılaşmasının başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Fenerbahçe’nin kalan maç programı, tarih ve saat bilgileriyle birlikte şu şekilde sıralanıyor:

2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba: 22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe

3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı: 19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba: 20.45 | Fenerbahçe - Liverpool

5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba: 23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba: 23.00 | LASK - Fenerbahçe

7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba: 20.45 | Fenerbahçe - Villarreal

8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba: 23.00 | Atletico Madrid – Fenerbahçe